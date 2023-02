Protest in oosten van Rusland na veroordeling ex-gouverneur

Foergal behoort tot de rechts-nationalistische en eigenlijk Kremlingetrouwe partij LDPR. In 2018 won hij de gouverneursverkiezingen van de kandidaat van Verenigd Rusland, de Kremlinpartij, en lokte daarmee in de ogen van velen de ergernis uit van het machtscentrum in het 6.000 kilometer verderop gelegen Moskou. Toen Foergal in het kader van het gerechtelijk onderzoek tegen hem in 2020 afgezet werd, kwam het in Chabarovsk maandenlang tot de grootste protestbetogingen in decennia.