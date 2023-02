Protest in Irak na eremoord op YouTube-ster

In de Iraakse hoofdstad Bagdad en in de Zuid-Iraakse stad Basra zijn zondag enkele tientallen jongeren op straat gekomen naar aanleiding van de dood van Tiba al-Ali, een in Irak bekende YouTube-ster die eind januari om het leven werd gebracht door haar vader. Het ging naar alle waarschijnlijkheid om een eremoord.

De 22-jarige al-Ali was in Irak bekend door haar YouTube-video’s waarin ze over haar privéleven vertelde. Dat was tegen de zin van haar familie. Naar verluidt woonde ze in Turkije, maar keerde ondanks bedreigingen van haar familie terug naar Irak.

Vorige week dinsdag doodde haar vader haar in Diwanija, een provincie in het zuiden van het land, meldde het ministerie van Binnenlanse Zaken vrijdag. De man zou zelf naar de politie zijn gestapt en de moord hebben bekend. Volgens de Iraakse mensenrechtenorganisatie IOHR had ze eerder al aangifte gedaan van intimidatie door haar broer.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vraagt net als de jongeren die zondag op straat kwamen in Bagdad en Basra om een toepasselijke straf voor de dader. Huiselijk geweld is echter niet strafbaar in Irak. De ambassadeur van de Europese Unie in Irak, Ville Varjola, spreekt van een “brutale moordpartij”. “De Iraakse regering moet een einde maken aan de straffeloosheid in gevallen van huiselijk en gendergerelateerd geweld”, vindt hij.

Youtube-ster Tiba al-Ali werd vorige week vermoord door haar vader

