Protasevitsj bejubelt Loekasjenko in interview op Wit-Russische staatstelevisie: “Pijnlijk om deze ‘bekentenissen’ te zien”

De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj, die vorige maand werd gearresteerd nadat zijn Ryanairvlucht gedwongen moest landen in Minsk, is donderdag op de Wit-Russische staatstelevisie verschenen. In een interview erkende de dissident dat hij vorig jaar had opgeroepen tot protesten en liet zich lovend uit over president Aleksandr Loekasjenko. De oppositie gelooft dat het interview onder dwang werd afgenomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kort na de arrestatie van Protasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega op 23 mei verscheen al een zogenaamde biechtvideo waarin Protasevitsj bekende rellen georganiseerd te hebben. De ouders van Protasevitsj en vooraanstaande oppositieleden maakten zich na het zien van die video ernstige zorgen over de toestand van de man, en beweren dat zijn bekentenissen werden afgedwongen.

Lees ook Wit-Russische dissident Protasevitsj na vier dagen in cel bezocht door advocaat

In dit nieuwe televisieoptreden wordt de journalist geïnterviewd door iemand die buiten beeld blijft. “Er is op dit moment gewoon geen (protest)activiteit,” aldus Protasjevitsj. “Ik heb onmiddellijk toegegeven dat ik me schuldig heb gemaakt aan het organiseren van grote protestacties”, klonk het in het 90-minuten durende interview. De dissidente journalist ging verder met het bejubelen van president Loekasjenko en bekritiseerde bekende oppositiefiguren.

“Ik ben er bijna zeker van dat ze me hierna publiekelijk zullen veroordelen, en dat bijeenkomsten om mij te ondersteunen op niets zullen uitlopen,” zei Protasevitsj over zijn medestanders. “Maar het kan me niet schelen wat ze zullen zeggen.”

Protasevitsj beweerde het interview vrijwillig te geven. Hij zei verder dat hij met het gesprek zijn fouten hoopt recht te zetten en zal meewerken aan alle onderzoeken, om zich nadien nooit meer met politiek te bemoeien. “Ik voel me geweldig, ik ben alleen een beetje verkouden”, klonk het nog. In de uitzending werden ook beelden getoond van de arrestatie en ondervraging van de dissidente journalist. Volgens oppositieleden waren de beelden wazig en was dat om verwondingen van de man te verbergen.

Quote Het is pijnlijk om de ‘bekente­nis­sen’ te zien. Zijn ouders geloven dat hij gemarteld is. Franak Viacorka, een adviseur van Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja

De Wit-Russische oppositie gelooft dan ook dat ook dit televisiegesprek onder dwang werd afgenomen. “Het is pijnlijk om de ‘bekentenissen’ van Raman Pratasevitsj te zien. Zijn ouders geloven dat hij gemarteld is. Dit is niet Raman die ik ken,” schreef Franak Viacorka, een adviseur van oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja op Twitter. De man gebruikte daarbij een andere spelwijze van Protasevitsjs naam. “Deze man op Goebbels’ TV is de gijzelaar van het regime, en we moeten alles in het werk stellen om hem en de andere 460 politieke gevangenen vrij te krijgen,” schreef hij op Twitter.

Nog voor de uitzending op de zender ONT zei de mensenrechtenorganisatie Viasna al dat Protasevitsj onder dwang van de veiligheidsdiensten moet hebben gesproken. "Alles wat Protasevitsj zal zeggen is onder dwang gezegd, op zijn minst psychologische dwang," zei een woordvoerder.

Tijdens de uitzending donderdagavond werd opnieuw beweerd dat het vliegtuig van Ryanair, onderweg van Griekenland naar de Litouwse hoofdstad Vilnius, werd omgeleid vanwege een bommelding. Het vliegtuig werd in Minsk aan de grond gezet door enkele gevechtsvliegtuigen, en Protasevitsj en zijn Russische vriendin werden meteen gearresteerd. De Europese Unie veroordeelde de actie scherp en trof een hele reeks sancties tegen het regime van Loekasjenko. Zo moeten Europese luchtvaartmaatschappijen het Wit-Russische luchtruim voorlopig mijden.