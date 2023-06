Propagandisten verbijsterd op staatstelevisie omdat Wagnerbaas niet is uitgeschakeld na opstand: “Verraad kan niet worden vergeven”

Van propagandisten wordt nu eenmaal verwacht dat ze de Russische leider onvoorwaardelijk steunen, maar toch klonk op de Russische staatstelevisie ook harde kritiek.

Zo toonde presentator Vladimir Solovyov zich geschokt en ontzet over de erbarmelijke staat van paraatheid van zijn land waardoor de troepen van Prigozjin ongehinderd met hun tanks door Rusland konden rollen. De beruchte talkshowhost leek wel gevangen tussen hamer en aambeeld. Hij moest de beslissing van de Russische president om Prigojzin en zijn Wagnerstrijders vrij te laten, rechtvaardigen ondanks dat hij al eerder had gepleit voor de doodstraf voor minder ernstige vergrijpen.

Er is niets angstaanja­gen­der in de wereld dan een burgeroor­log Margarita Simonyan

Tijdens de uitzending werd aanvankelijk nog de oneindige wijsheid van Poetin geprezen voor het snel beëindigen van de opstand. “Er is niets angstaanjagender in de wereld dan een burgeroorlog”, zei Margarita Simonyan, hardliner en hoofdredactrice van ‘Russia Today’ zondagavond tijdens de show.

Simonyan sprak haar opluchting uit over de deal waarmee het oproer snel in de kiem werd gesmoord. Volgens haar was Poetins akkoord met Wagner de juiste keuze. “Er zijn momenteel veel discussies: hoe kan dit? Ze openden een strafzaak en lieten ze toen gaan! Dit is een aanfluiting van de wettelijke normen”, zo legde ze uit over het debat dat momenteel woedt. Maar Simonyan oordeelde dat wettelijke voorschriften nu eenmaal niet gebeiteld staan in steen zoals de “geboden van Christus of de stenen tafelen van Mozes”. “Er zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden waarin wetten niet meer functioneren en dan worden ze terzijde geschoven”, vertelde ze. “Het was een keuze tussen het verschrikkelijke en het afschuwelijke... Er is niets angstaanjagender dan een burgeroorlog en dat voorkomen is veel belangrijker dan een schending van sommige wettelijke voorschriften.”

“Onze leiders hebben blijk gegeven van kracht en wijsheid. Het belangrijkste was dat het regime kracht toonde zonder bloeddorstigheid”, voegde Solovyov eraan toe.

Kogel

Maar parlementslid en oud-generaal Andrej Goeroeljov was te verbijsterd over de daden van Prigozjin om mee te gaan in het propagandaverhaal. “Ik ben er vast van overtuigd dat in oorlogstijd verraders moeten worden uitgeschakeld. Welke sprookjes ze ook vertellen, een kogel in het voorhoofd is de enige redding voor Prigozjin. Er is geen andere optie!” verklaarde Goeroeljov, die ook verklaarde niet te begrijpen waarom de Russische autoriteiten dit niet hadden zien aankomen.

“Deze oorlog raakt het hele land. Helaas moeten we ons op alles voorbereiden. Ik begrijp totaal niet waarom dit zelfs is kunnen gebeuren. Waar zijn de instanties die dit van tevoren hadden moeten weten? Het had voorkomen moeten worden, het had gestopt moeten worden toen de Wagnerhuurlingen onderweg waren. Verraad kan onder geen enkele omstandigheid worden vergeven”, besloot de oud-generaal.