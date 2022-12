Propagandavideo toont Russische mannen waarom ze écht moeten gaan vechten in Oekraïne: om nieuwe smartphone te kunnen kopen voor tienerdochter

Tenenkrommend. Zo kan je de nieuwe propagandavideo’s waarmee het Kremlin Russische mannen wil overtuigen om te gaan vechten in Oekraïne het best omschrijven. Een van de filmpjes die vlot de ronde doen op sociale media toont hoe een vader van middelbare leeftijd besluit om onder de wapens te gaan. Niet om tegen zogezegde nazi’s of het Westen te vechten, maar om zijn tienerdochter een nieuwe smartphone te kunnen kopen.

Het filmpje begint met een tienermeisje dat op haar kamer aan een vriendin vertelt dat ze bijna genoeg geld gespaard heeft om een nieuwe smartphone te kopen. Haar vader klopt echter op de deur met slecht nieuws: hij is weer eens niet uitbetaald op het werk en vraagt of hij haar spaargeld mag hebben. “Je bent onze enige hoop”, zegt hij, terwijl pathetische muziek aanzwelt. Ontgoocheld geeft Alyona haar spaarvarken af. “Op die manier ga je nooit genoeg geld hebben", doet haar vriendin er nog een schepje bovenop.

Terwijl haar vader stiekem meeluistert aan de deur, vertelt Alyona haar vriendin dat hij een veteraan is en dat hij maar iets ouder was dan zij nu toen hij een eerste keer in de hel belandde. Hij gedroeg zich echter als een held en werd er zelfs voor gedecoreerd. Nu gaat het echter slecht met hem. “Hij werkt keihard in de fabriek, maar zijn loon blijft voortdurend achter", zegt ze. “Hij en mama hadden er onlangs zelfs ruzie over.”

Veteraan

Daarop vertelt haar vriendin dat haar vader ook een veteraan is en dat hij vrijwillig is gaan vechten. “Hij zei dat hij hier niet werkloos kon blijven toekijken, terwijl onze jongens daar zijn", zegt ze. “Natuurlijk zijn we erg bezorgd over hem, maar hij schrijft en belt ons de hele tijd. Hij zal snel terug zijn.”

Volledig scherm © RV

Daarop grijpt de vader van Alyona zijn jas. Als hij zes maanden later weer thuiskomt, valt zijn dochter hem in de armen. In zijn hand heeft hij... een nieuwe smartphone. Tot grote vreugde van het meisje.

Het is duidelijk dat het propagandafilmpje van het Kremlin een wel zeer idyllisch beeld probeert te schetsen van de oorlog, niet gehinderd door de realiteit. Zo is bekend dat veel Russische families geen contact hebben met hun geliefden aan het front en wordt de soldij van militairen vaak niet of veel te laat uitbetaald.

Nieuwe wagen

Hetzelfde geldt voor het propagandafilmpje rond een zekere Sergey. Hij heeft het moeilijk om rond te komen. Op zijn zeldzame vrije avonden bezat hij zich met vrienden, maar dat kan niet verhinderen dat hij het gevoel heeft dat hij zijn leven verspilt. Hij besluit daarop om als vrijwilliger naar Oekraïne te gaan. Als hij terugkeert, koopt hij zich een appartement en een nieuwe wagen, tot grote jaloezie van zijn kameraden.

Volledig scherm © RV

En dan is er het filmpje rond Dmitry, een magere en verlegen jongen. Samen met zijn vriendin droomt hij van een gezin met twee kinderen, maar uiteindelijk laat ze hem zitten. Na zijn terugkeer uit de oorlog in Oekraïne lijkt ze meteen bereid om haar nieuwe man en zoontje te verlaten om bij hem te zijn. Maar Dmitry blijkt dankzij zijn militaire dienst zelfvertrouwen gekregen te hebben en hij beseft dat hij haar niet meer nodig heeft.

De onafhankelijke Russische website ‘iStories’ contacteerde enkele van de acteurs van de propagandavideo’s en vroeg hen waarom ze erin meegedaan hadden. Het antwoord blijkt eenvoudig: geld.

Volledig scherm © RV

Eén van de acteurs vertelt ook dat hij pas te weten kwam waarvoor het filmpje zou dienen toen hij al op de set stond. En hij zou niet de enige zijn. “We kregen bovendien te horen dat het een filmpje was voor intern gebruik van een bedrijf. Ze hebben ons misleid.”

Niet alle acteurs zeggen achter de inhoud te staan. Sommigen van hen - waaronder Alexander Knyazyev - geloven ook niet dat ze veel in beweging zullen brengen en minimaliseren hun aandeel. “Je kan het niet vergelijken met de agressieve militaire propaganda die op de Russische televisie getoond wordt", zegt hij. “Het is een druppel in zee. Kijkers moeten trouwens maar hun verstand gebruiken.”