“Propaganda-instrument" Hayat Boumeddiene riskeert 30 jaar cel voor haar rol in aanslagen Charlie Hebdo, hoofdverdachte

Het Franse antiterreurparket heeft dertig jaar cel geëist tegen Hayat Boumeddiene, de voortvluchtige vriendin van Amedy Coulibaly. Zij staat bij verstek terecht voor haar rol bij de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de supermarkt Hyper Cacher, in januari 2015. Hoofdverdachte Ali Riza Polat riskeert levenslang voor zijn sleutelrol in de voorbereiding van de aanslagen. Ook Mohamed Belhoucine, die bij verstek terechtstaat, moet volgens de aanklagers levenslang de cel in.

In totaal staan veertien beschuldigden terecht voor het speciale hof van assisen. Ze worden ervan verdacht in meer of mindere mate logistieke hulp geboden te hebben aan de broers Saïd en Chérif Kouachi, en aan Amédy Coulibaly, de daders van de aanslagen. Ook tegen de elf anderen werden zware straffen geëist.

Aanhoudingsbevel tegen drie verdachten

Samen met de broers-Belhoucine ontbreekt Boumeddiene op het proces. Enkele dagen voor de aanslagen waren ze naar de Iraaks-Syrische regio getrokken. Verschillende bronnen meldden hun dood, maar die is nooit officieel bevestigd. Er loopt dus nog steeds een aanhoudingsbevel tegen de drie.

Onder de andere beschuldigden zitten ook twee Belgen, uit de regio Charleroi: Michel Catino en Metin Karasular. Tegen hen en de twee anderen die genoemd werden in het Belgisch-Ardeense luik van het onderzoek, over de levering van de gebruikte wapens, worden straffen van 15 tot 18 jaar cel gevraagd. “Ze beschikten over de sleutels om te begrijpen dat hun gesprekspartners in een geradicaliseerd milieu omgingen”, aldus de aanklager.

Het begin van de terreur

Het proces over de aanslagen ging begin september van start en zit, na herhaaldelijke onderbrekingen, in de laatste rechte lijn. Bij de aanslagen kwamen in totaal zeventien slachtoffers om het leven, en ze luidden het begin in van een golf van terreur in Frankrijk.

De uitspraak volgt op 16 december.

Volledig scherm Hayat Boumeddiene (L) en Amedy Coulibaly (R) © AFP