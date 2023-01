Promovideo over zelfrijdende Tesla in scène gezet, getuigt ingenieur

Een video uit 2016 waarin autobedrijf Tesla uitpakte met zelfrijdende technologie en waarin getoond werd dat Tesla’s automatisch konden stoppen voor een rood licht en versnellen bij groen licht, was in scène gezet. Dat blijkt uit de getuigenis van een ingenieur die werd gebruikt in de rechtbank. Het systeem beschikte destijds niet over die functies, deelde de man mee.

De video, die gearchiveerd blijft op de Tesla-website, werd in oktober 2016 gelanceerd en gepromoot door Tesla-CEO Elon Musk als bewijs dat zijn wagens zelfrijdend zijn. Maar de Tesla Model X in het filmpje reed niet op zelfrijdende technologie, getuigde Ashok Elluswamy, directeur van Autopilot-software bij Tesla in juli. Zijn getuigenis werd toen afgenomen in het kader van een rechtszaak tegen Apple voor een dodelijke crash in 2018 waarbij een voormalige ingenieur van technologiebedrijf Apple om het leven kwam.

Bij de video wordt een bijschrift getoond dat de stelt dat de bestuurder in het filmpje enkel achter het stuur zit om juridische redenen. “Hij doet helemaal niets. De auto bestuurt zichzelf”, luidt het in de tekst.

De technologie van Tesla is ontwikkeld om te helpen bij het sturen, remmen, wijzigen van snelheid of wisselen van baanvak, maar de functies “maken het voertuig niet autonoom”, stelt het bedrijf op zijn website.

Quote De bedoeling van de video was niet om correct te tonen wat er in 2016 beschik­baar was voor klanten. Het was om te tonen wat er in het systeem ingebouwd kon worden Ashok Elluswamy

Om de video te creëren, maakte Tesla gebruik van 3D-mapping op een vooraf bepaalde route van een huis in Menlo Park, Californië, naar Tesla’s toenmalige hoofdkantoor in Palo Alto, vertelde Elluswamy. Tijdens de proefritten namen bestuurders de controle over het stuur over. Toen ze probeerden te tonen hoe de Model X zichzelf kon parkeren zonder bestuurder, knalde een testvoertuig tegen een hek op de Tesla-parking. “De bedoeling van de video was niet om correct te tonen wat er in 2016 beschikbaar was voor klanten. Het was om te tonen wat er in het systeem ingebouwd kon worden”, zei hij.

Op de vraag of de video de prestaties toonde van het Tesla Autopilot-systeem dat destijds in een productieauto beschikbaar was, zei Elluswamy: “Dat doet het niet.”

Maar toen Tesla de video publiceerde, tweette Musk: “Tesla rijdt zichzelf (helemaal geen menselijke input) door straten in de stad, naar snelweg, naar straten, vindt dan parkeerplaats.”

Het bedrijf heeft gebruikers wel altijd gewaarschuwd dat ze hun handen op het stuur dienen te houden en controle over het voertuig moeten bewaren wanneer automatische piloot is ingeschakeld.

In 2021 meldde de krant ‘New York Times’ al dat ingenieurs van Tesla de video uit 2016 hadden gemaakt om Autopilot te promoten zonder bekend te maken dat de route van tevoren in kaart was gebracht of dat een auto was gecrasht tijdens de opnames.

Rechtszaken

Er hangen Tesla meerdere rechtszaken boven het hoofd omwille van de rijhulpsystemen van het autobedrijf.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde in 2021 een strafrechtelijk onderzoek in naar Tesla’s beweringen dat hun elektrische voertuigen zichzelf kunnen besturen, na een aantal ongevallen waarbij Autopilot betrokken was en sommige een dodelijke afloop kenden.

Elluswamy werd ondervraagd in het kader van een rechtszaak tegen Tesla over een crash in 2018 in Mountain View, Californië, waarbij Apple-ingenieur Walter Huang om het leven kwam.

Misleiding

Volgens Andrew McDevitt, de advocaat die de vrouw van Huang vertegenwoordigt en die Elluswamy in juli ondervroeg, was het “duidelijk misleidend om die video (uit 2016, red.) zonder enige disclaimer of sterretje te tonen".

In 2020 concludeerde de National Transportation Safety Board in de VS dat Huang waarschijnlijk verongelukte omdat hij afgeleid was en omwille van de beperkingen van Autopilot. de “ineffectieve bewaking van de betrokkenheid van de bestuurder” had bijgedragen aan de crash, luidde het in een rapport.

Elluswamy zei tijdens zijn getuigenis dat bestuurders “het systeem voor de gek konden houden”, waardoor een Tesla-systeem op basis van feedback van het stuur geloofde dat ze opletten, terwijl dat niet zo was. Maar hij zag geen veiligheidsprobleem met Autopilot als bestuurders opletten, zei hij nog.

