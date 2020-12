Prominente Russische historicus tot strafkamp veroordeeld voor moord op studente

De Russische historicus Oleg Sokolov (64) is vandaag veroordeeld tot 12,5 jaar celstraf voor de moord op een voormalige studente, waarmee hij een relatie had. Sokolov, een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van Napoleon, heeft schuld bekend. Dat meldt staatspersbureau Tass.

De rechter beschouwde het als bewezen dat de professor de 24-jarige vrouw, met wie hij samenleefde, in november 2019 uit jaloezie om het leven bracht. De historicus zei dat hij de jonge vrouw vermoordde omdat ze een “monster” geworden was en hem gek maakte. Volgens het onderzoek schoot de man de studente neer en wurgde hij haar voordat hij het lijk in stukken sneed. Delen van het lichaam wilde hij in de havenstad in de rivier de Mojka laten verdwijnen. Daarbij viel hij vermoedelijk zelf in het water, waaruit hij gered werd.

De historicus was vorig jaar opgepakt, nadat hij uit een rivier was gevist met een rugzak waarin twee vrouwenarmen zaten. Sokolov was zelf dronken in het water gevallen. Nadat hij met onderkoelingsverschijnselen was gered en de macabere ontdekking in de rugzak was gedaan, werd zijn woning doorzocht. Daar trof de politie het onthoofde lichaam van de vrouw aan.

De wetenschapper van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg bekende de feiten. Zijn advocaat overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. Ook andere vrouwen beschuldigden de hoogleraar van geweld. Het parket had vijftien jaar opsluiting gevorderd, de verdediging had voor acht jaar gepleit. Sokolov zei dat hij “gestraft wilde worden” voor wat er gebeurd was.

Napoleonkostuums

Sokolov had met de vrouw niet alleen een relatie. Hij werkte ook met haar samen op het gebied van de Franse geschiedenis. Volgens Russische media staken beiden zich graag in historische kostuums. Sokolov verkleedde zich dan als Napoleon.

Sokolov heeft voor zijn werk de hoogste Franse onderscheiding gekregen, het Legioen van Eer.