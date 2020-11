Prominente activist Joshua Wong pleit schuldig tijdens proces in Hongkong

Britse diplomaat redt studente van verdrin­kings­dood in China

17 november Een Britse diplomaat heeft afgelopen weekend het leven van een studente gered nadat zij op een toeristische plek in de stad Chongqing uitgleed en in het water viel. De 61-jarige Stephen Ellison aarzelde niet en sprong in het water om de jonge vrouw te redden.