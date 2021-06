Projectielen afgevuurd op Amerikaanse basis in Syrië

Volledige Londense metro voorzien van 4G tegen eind 2024

13:33 Wie vandaag in Londen de metro neemt, heeft geen mobiel bereik als die ondergronds gaat. Daar wil de Londense burgemeester Sadiq Khan, zoals hij had beloofd, verandering in brengen. Tegen eind 2024 moet er overal in de metro van de Engelse hoofdstad 4G voorhanden zijn.