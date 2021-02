Prognose geeft separatisten meerderheid in Catalonië

De separatistische partijen zouden volgens de prognose 73 tot 80 zitjes binnenhalen van de 135 zetels in het regionale parlement. Voor een meerderheid zijn 68 zitjes nodig.

De in Madrid regerende socialistische partij PSOE, die in Catalonië PSC heet, zou zich verbeteren tot 34 à 36 zitjes. De verwachting is dat de regeringsvorming moeilijk zal verlopen.