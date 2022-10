Professor Universiteit New York ontslagen nadat studenten zeggen dat zijn les te moeilijk was

Een professor aan de beroemde New Yorkse universiteit NYU is ontslagen omdat zijn lessen te moeilijk werden bevonden. Het ontslag volgde op een petitie die werd opgesteld door studenten. Deze beslissing blijft nu voor controverse zorgen, aangezien sommige ouders en leraren zeggen dat het incident wijst op een verlaging van de academische normen.

Maitland Jones Jr, professor organische chemie, werd door NYU ontslagen nadat meer dan 80 studenten een petitie hadden ondertekend waarin ze klaagden over hun cijfers, het niveau en de ontvangen hulp tijdens de Covidepandemie. Jones (84) ontving in augustus een bericht van de decaan waarin stond dat zijn contract werd beëindigd, meldde de New York Times.

Scheikundeprofessoren die zich verzetten tegen de beslissing schreven naar verschillende decanen van NYU, en zeiden dat ze bezorgd waren: “We willen allemaal dat studenten slagen, maar we gebruiken verkeerd afgestemde, en in veel gevallen gebrekkige, maatstaven om succes te evalueren”, zei Stephanie Lee, een van de professoren die de brief ondertekenden.

De studentenpetitie protesteerde dat de les van Jones te moeilijk was en dat studenten middelen en hulp misten. Er stond niet in dat de professor ontslagen moest worden. “Wij vragen u dringend te beseffen dat een cursus met zo’n lage cijfers duidelijk geen prioriteit geeft aan het leren en het welzijn van de studenten. Daarnaast geeft het een slechte indruk aan de afdeling scheikunde en onze universiteit als geheel”, luidde de petitie.

Neerbuigendheid

Jones, een alom erkende professor die bekend staat om het schrijven van een tekstboek organische chemie, vertelde de Times dat hij erover dacht met pensioen te gaan, maar zich zorgen maakte over wat de beslissing van NYU zou kunnen betekenen voor andere professoren en docenten. Een woordvoerder van NYU verdedigde het ontslag door te wijzen op de hoge uitval van studenten en slechte cursusevaluaties. Volgens de verklaring was de beslissing ook gebaseerd op klachten over gebrek aan respons, neerbuigendheid en gebrek aan transparantie over de beoordeling.

Sommige studenten geloven dat de pandemie hun vermogen om zich voor te bereiden op lessen zoals organische scheikunde volledig heeft verstoord. Verschillende ouders hebben daarentegen gezegd dat de beslissing van NYU wijst op een probleem in een schoolsysteem dat volgens hen te mild is voor studenten. “Als we betalen voor een opleiding aan een gerenommeerde universiteit, mogen we verwachten dat hoogleraren onze studenten intellectueel uitdagen en hen helpen te groeien door hen te stimuleren verder te gaan dan wat gemakkelijk en comfortabel is,” zei Elicia Brand, oprichter van Army of Parents, tegen Fox News.