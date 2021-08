Professor over Afghaanse chaos: “Natuurlijk is dit niet de fout van Joe Biden”

EU en twintig landen uiten “diepe bezorgd­heid” over lot van Afghaanse meisjes en vrouwen

15:40 De Europese Unie en twintig landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, tonen zich in een gemeenschappelijk persbericht “diep bezorgd” over het lot van meisjes en vrouwen in Afghanistan. “We roepen machthebbers in heel Afghanistan op hun bescherming te garanderen”, klinkt het.