Professor Holslag over de toespraak van Poetin in vol stadion: "Dit was een oorlogsspeech”

Vladimir Poetin heeft naar aanleiding van de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim een toespraak gehouden voor een volgepakt voetbalstadion in Moskou. Tienduizenden aanwezigen kregen te horen waarom de “heroïsche speciale militaire operatie” in Oekraïne een noodzaak is. Het was een “harde en confronterende speech”, volgens politicoloog Jonathan Holslag (VUB): “Poetin wil de wereld tonen dat hij zich niet gewonnen geeft."

“We weten wat we moeten doen, hoe we het moeten aanpakken en welke kost daartegenover staat. Maar we zullen al onze doelstellingen bereiken”, klonk het. “Onze vechtende soldaten tonen de eenheid van Rusland aan. Schouder aan schouder helpen ze elkaar. En als het nodig is, gebruiken onze broeders hun lichaam als schild om elkaar te beschermen tegen kogels.”

Toen Poetin wilde uitweiden over de startdatum van de ‘militaire operatie’, toonde de staatstelevisie plots vooraf opgenomen beelden van patriottische liederen. Pas een kwartier later hervatte de uitzending, de toespraak werd in uitgesteld relais uitgezonden. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov was het mankement te wijten aan een technische storing.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin. © AFP

“Staatsgreep aangestuurd door VS”

Poetin hamerde voorts op de noodzaak van de operatie. Pro-Russische Oekraïners in de Donbas-regio en andere delen van het zuidoosten van Oekraïne worden in zijn ogen “wreed vervolgd” sinds de machtswisseling in 2014.

Een pro-Russische president werd toen tijdens massale betogingen afgezet in Kiev. Volgens Poetin ging het om een staatsgreep die aangestuurd werd door de VS. “We moeten ons verdedigen tegen de genocide die plaatsvindt tegen etnische Russen in Oekraïne”, klonk het.

In de tribunes wapperden talloze Russische vlaggen, het publiek scandeerde “Rusland, Rusland, Rusland!” De slogans die te lezen waren op het podium, logen er ook niet om. “Voor een wereld zonder nazisme”, klonk het onder meer.

“Oorlogsspeech”

“Het is bijna een transformatie van een kluizenaar”, analyseert politicoloog Jonathan Holslag. “Hij wil tonen dat het volk achter hem staat, dat het volk de oorlog steunt. Op die manier wil hij de wereld tonen dat hij zich niet gewonnen geeft." Holslag duidt de speech van Poetin aan als een echte “oorlogsspeech”: “Zo'n manifestatie hebben we nog niet gezien. Het is de bedoeling om het zelfvertrouwen van Rusland in de verf te zetten.” Poetin verwees daarbij ook enkele keren naar de bijbel “en deed uitschijnen dat dit gevecht in Oekraïne een heilige oorlog is”, aldus Holslag.

Bekijk hier een stukje van de speech van president Poetin: