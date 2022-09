Professor David Criekemans na de speech van Poetin: “We kruipen stilaan door het oog van de naald”

Russisch staatsgas­be­drijf Gazprom dreigt nu ook gastoevoer via Oekraïne naar Europa stil te leggen

Na de lekken in de Nord Stream-aardgaspijpleidingen dreigt het Russische staasgasbedrijf Gazprom nu ook de Russische gastoevoer via Oekraïne stil te leggen. Dat heeft te maken met een conflict tussen Gazprom en het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz over het al dan niet nakomen van gascontracten. Gazprom laat woensdag weten met klem alle claims van Naftogaz te verwerpen. De impact is niet duidelijk, maar het doet vermoeden dat Rusland ook de gastoevoer die via Oekraïne naar Europa stroomt wil stilleggen.

28 september