Professor David Criekemans na de speech van Poetin: “Als Oekraïne toetreedt tot de NAVO belanden we automatisch in een Derde Wereldoorlog”

Amerikaan­se producent maakt serie over de vrouw achter Van Gogh

De Amerikaanse productiemaatschappij Double Nickel Entertainment zal een serie maken over de biografie van de schoonzus van Vincent van Gogh. De drama- en documentairerechten van het boek Alles voor Vincent van Hans Luijten, over Jo van Gogh-Bonger, zijn verkocht aan het bedrijf uit New York. De serie wordt ontwikkeld samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam.

29 september