Professor Criekemans wikt en weegt eisenpakket van Poetin: “We moeten grote vraagtekens zetten bij deze zogenaamde opening”

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een gesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan zijn eisen op tafel gelegd om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het moeilijkste punt wordt volgens professor internationale politiek David Criekemans zonder meer de status van de Donbas-regio. Maar meent Poetin het wel met zijn vredesplan? “Ik vrees dat hij op dit moment vooral tijd wil rekken door te doen alsof hij wil onderhandelen. Intussen kunnen we immers geen legersteun naar Oekraïne sturen. We moeten dus grote vraagtekens zetten bij deze zogenaamde opening.”

Poetin heeft aangegeven dat hij over de afbakening van het territorium persoonlijk wil onderhandelen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. “Dat is ongetwijfeld het moeilijkste element. Ibrahim Kalin, de woordvoerder van Erdogan, blijft er in zijn interview met BBC World dan ook heel vaag over. De exacte gebiedsomschrijving is niet duidelijk”, stelt Criekemans.

“Op militair vlak is Rusland nu Donetsk en Loegansk, Marioepol en de aansluiting tot de Krim aan het consolideren. De kans bestaat dat ze er ook nog Odesa bijnemen. Oekraïne wordt in dat geval een rompstaat met zeer beperkte toegang tot de zee. Dat zijn zeer verregaande concessies voor Zelensky, helemaal niet evident dus.”

Turkije als ‘verzoener’

Opvallend is de rol die Turkije nu speelt als ‘verzoener’. “De Turken hebben zich handig gemanoeuvreerd tussen beide partijen in”, weet Criekemans. “Ze gaan niet helemaal mee met de sancties. Daarnaast spelen ook de belangen van de Zwarte Zee. Turkije wenst dat de strategische geopolitieke balans daar min of meer stabiel blijft.”

“Maar denk ook terug aan het verdrag van Montreux van 1936 (waarbij Turkije de controle verkreeg over de Bosporus en de Dardanellen, red.). “Turkije had toen de Bosporus kunnen openzetten voor NAVO-schepen, maar heeft dat niet gedaan. Bij Poetin boezemt zoiets vertrouwen in. Rusland en Turkije werken ook samen op energievlak. Turkije is kortom goed geplaatst om te bemiddelen tussen beide partijen.”

Creatieve oplossingen

Hoe zal Oekraïne nu op het fameuze vredesplan met vijftien punten reageren? “Zelensky heeft al belangrijke stappen gezet”, oordeelt de professor. “Hij heeft impliciet aanvaard dat een NAVO-lidmaatschap niet voor morgen zal zijn en de publieke opinie daarop voorbereid.”

“Zelensky wil ook praten over de Donbas-regio, maar wil die natuurlijk niet zomaar weggeven. Welke relatie zullen zijn burgers daar hebben met Rusland en Oekraïne? Verregaande autonomie? Volledige onafhankelijkheid, wat Poetin wil? Of autonomie met interventierecht, zoals in de negentiende eeuw met Wallachië en Moldavië in het Ottomaanse Rijk gebeurd is? Er zijn allerlei creatieve oplossingen mogelijk, maar in het laatste scenario kunnen de Russen natuurlijk Oekraïne blijven destabiliseren.”

