In Zagreb neergestor­te militaire drone had bom met onbekende "explosieve substantie" aan boord

Een militaire drone van Sovjet-ontwerp die in maart in Zagreb is neergestort, had een bom met een onbekende "explosieve substantie" aan boord. Dat hebben onderzoekers woensdag aangekondigd. Het toestel, een Tupolev Tu-141 Strizh, was waarschijnlijk in Oekraïne gelanceerd. De drone vloog boven drie NAVO-landen: Roemenië, Hongarije en een groot deel van Kroatië. Uiteindelijke stortte het neer in een park in Zagreb.

13 april