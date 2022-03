Professor Criekemans maant aan tot voorzichtigheid met sancties: “We zijn niet in oorlog met het Russische volk”

Professor internationale politiek David Criekemans (UA) maant aan tot voorzichtigheid in het Oekraïense conflict. “Wij zijn niet in oorlog met het Russische volk en misschien moeten we toch eens goed nadenken eer we onze sancties verder uitbreiden”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Misschien moeten we de dialoog toch nog een kans geven.”

Criekemans deed de uitspraak nadat premier Alexander De Croo (Open Vld) eerder vandaag verklaarde dat we ook bij ons de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties zouden voelen. De Croo benadrukte wel dat er op dit moment geen enkele concrete dreiging is van Rusland naar ons land toe.

“Die boodschap moet voortdurend herhaald worden”, aldus de professor. “Wij zijn niet in oorlog met het Russische volk. De federale regering heeft bekendgemaakt dat ze wapens gaat sturen en dat kan allerlei onbedoelde neveneffecten hebben. Ik stel voor dat wij daar niet meer over communiceren. Wat we niet willen is dat Poetin meent dat er eigenlijk al een oorlog aan de gang is met de NAVO. De Europese Unie zou die zaken beter allemaal niet zo aan de grote klok hangen.”

Volgens Criekemans moet er weldegelijk steun geboden worden aan Oekraïne. “Maar de basisboodschap is dat we reageren op een aanfluiting van de territoriale integriteit van Oekraïne en de schending van de internationale rechtsorde. De boodschap moet niet zijn dat we een regimeverandering willen in Moskou. We moeten weer wat controle krijgen over deze situatie, want die is danig uit de hand gelopen.”

Hij vindt dat we moeten focussen op drie dingen. Ten eerste op het stoppen van de communicatie met betrekking tot niet-humanitaire hulp. Ten tweede op het openhouden van de dialoog. En ten derde op het feit dat we niet in oorlog zijn met het Russische volk. “Misschien moet de federale regering overwegen om de Russen te helpen die momenteel vastzitten op ons grondgebied en die misschien betalingsproblemen hebben. Dat zal een boodschap zenden naar de juiste mensen in Moskou. Want daar zijn ook nog mensen van goede wil.”

Of Europa zichzelf voorbij is gehold? “Ik hoor in Europese diplomatieke kringen dat er vorig weekend plots een vorm van triomfalisme was, omdat Europa was samengekomen met betrekking tot sancties en steun aan Oekraïne. De internationale gemeenschap stuurt een duidelijke boodschap naar Rusland, maar we moeten ook opletten dat die de klok van Moskou niet versnellen, omdat haar reserves aan het opraken zijn.”

“Misschien moeten we dus toch nog eens goed nadenken eer we onze sancties verder uitbreiden en de dialoog toch nog een kans geven”, zegt hij nog. “Want we zullen na dit conflict samen verder moeten. Er is maar één conclusie: dat de veiligheidsarchitectuur in Europa niet meer werkt. We hebben een nieuwe nodig en die moet niet tégen Rusland zijn, maar mét Rusland.”

