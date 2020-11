Professor Criekemans: “Het ziet er gunstig uit voor Biden, enkel afwachten wat Trump doet”

“Op dit moment lijkt Arizona in het kamp van Biden te vallen. Het is niet fijn voor de Republikeinen want Arizona was altijd hun bastion. We zien daar een nieuw sociologisch en demografisch fenomeen. De stad Phoenix is de snelst groeiende stad van de VS en zeer heterogeen. Daardoor gaan de mensen er meer democratisch stemmen”, verklaart Criekemans.

Ook in Nevada maakt Biden nog altijd kans, maar toch is de situatie er iets problematischer omdat de Democratische kandidaat maar 7.900 stemmen op voorsprong staat. “Dat wordt een moeilijkere route om het presidentschap binnen te halen. Nevada is nog een vraagteken”, aldus Criekemans.

Daarom wordt er nu vooral gekeken naar de staat Georgia, waar Trump nog altijd zeer nipt op kop staat, en meer bepaald Fulton County met de stad Atlanta. “Georgia is een zeer heterogene staat, er is duidelijk iets aan het kantelen. Er is een nek-aan-nekrace aan de gang, maar Fulton is echter een stedelijk gebied. Drie vierde van de stemmen zou volgens sommige analyses richting Biden gaan. Als dat gebeurt, is de overwinning binnen.”

Quote Het zou comfortabe­ler zijn voor Biden om via Nevada en Georgia het president­schap binnen te halen

In Wisconsin heeft Biden al bijzonder nipt gewonnen, met minder dan één procent verschil. “De regels in die staat zeggen dat er één procent marge is waarbinnen hertelling mogelijk is. Voor andere staten is dat maar 0,5 procent. Daarom zou de Trump-campagne daar een hertelling eisen. Maar in 2016 is er ook al eens een hertelling geweest en het leverde Trump maar 160 stemmen extra op.” Volgens Criekemans is het dus zeer onwaarschijnlijk dat Trump op die manier toch die staat binnenhaalt.

Volgens Criekemans kan de situatie problematischer zijn in Pennsylvania. “Elke staat heeft eigen regels: sommige staten zeggen dat het biljet moet ontvangen zijn, andere zeggen er een poststempel met datum 3 november moet op staan. De staat Pennsylvania heeft die regels breder geïnterpreteerd: ze denken nog drie dagen te moeten tellen. Trump ligt daar op kop, maar zeven uur geleden moesten nog een miljoen stemmen geteld worden. Het zou comfortabeler zijn voor Biden om via Nevada en Georgia het presidentschap binnen te halen”, aldus Criekemans nog.

Quote De vraag is in hoeverre de republikei­nen Trump toelaten om nog verder te gaan en hun eigen reputatie daaraan te verbinden

Stel: Biden haalt 270 of meer kiesmannen binnen in de komende uren of dagen en eist de overwinning op, en Trump vraagt een hertelling. Wat dan? “Er kunnen disputen voor hertellingen in verschillende staten (Trump is ondertussen naar de rechter gestapt in Michigan, Pennsylvania en Georgia, nvdr.) komen en dan wordt dat bekeken of dat in de marges ligt. Die disputen kunnen eventueel beslecht worden voor een beroepshof. Als het daar nog niet duidelijk is, kan het eventueel naar het hooggerechtshof gaan. En dan zijn we voor even vertrokken”, aldus Criekemans nog.

Als het zover komt, kan het in de politieke context tot een ‘chicken game’ komen tussen de verschillende politieke partijen en kan de situatie ook een constitutionele crisis veroorzaken. “De rechters worden dan mee in een politiek proces gesleurd is en dat kan implicaties hebben voor toekomst. De vraag is in hoeverre de republikeinen Trump toelaten om nog verder te gaan en hun eigen reputatie daaraan te verbinden”, besluit de professor internationale politiek.