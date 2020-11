Prof. Kerremans: “Trump is strafbaar als hij op 20 januari Witte Huis niet verlaat”

Gaat Donald Trump zich alsnog neerleggen bij het verkiezingsresultaat of blijft hij halsstarrig volhouden aan de macht? Volgens professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven) wordt morgen 9 november een cruciale dag. Ook de rol van senaatsleider Mitch McConnell moeten we in de gaten houden, zei de hoogleraar op VTM NIEUWS.

“Indien Trumps advocaat Rudy Giuliani getuigenissen heeft over eventuele verkiezingsfraude dan moeten die morgen bij de rechtbanken worden ingediend. We komen dan mogelijk iets meer te weten over de toch zware aantijgingen die Giuliani zaterdag op een persconferentie in Philadelphia naar voren schoof”.

Mogelijk luistert Trump wel naar Mitch McConnell (78). Deze oudgediende Republikein uit Kentucky is de huidige meerderheidsleider in de Senaat. “In het verleden heeft hij op cruciale momenten wel invloed gehad op de president.”

Komt het zover dat Trump letterlijk ‘manu militari’ uit het Witte Huis moet gesleept worden? Kerremans acht het "een hypothetisch scenario, maar weinig waarschijnlijk”. “Als Trump na het middaguur van 20 januari 2021 nog in het Witte Huis vertoeft, is hij strafrechterlijk vervolgbaar. Hij is dan geen president meer en mag er niet verblijven. Ook top secret-documenten inzien, is vanaf dan verboden. Maar zoiets gaat niet gebeuren.”

Volledig scherm Mitch McConnell (78) spreekt de pers toe na het opnieuw binnenhalen van zijn Senaatszetel. © EPA

Opnieuw wijst Kerremans naar McConnell. “Trump suggereerde eind september al niet in te stemmen met een vreedzame machtsoverdracht. McConnell heeft toen een tweet de wereld ingestuurd waarin heel duidelijk stond dat sinds 1792 alle opvolgingen vreedzaam zijn verlopen, en dit in 2021 niet anders zou zijn. Een heel belangrijk signaal.”

De overwinningstoespraak die Joe Biden (77) gisteravond gaf in thuisbasis Wilmington (Delaware) vond Kerremans “een sterke speech”. “Het was een van zijn betere toespraken. Hij kwam echt energiek over. Het getwijfel en de inconsequentie van zijn redeneringen die hij tijdens de debatten liet zien, waren weg. Er was duidelijk een last van zijn schouders afgevallen.

Volledig scherm Verkozen president Joe Biden gaf gisteravond zijn overwinningstoespraak. © Photo News