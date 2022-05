Proefproject in Canadese provincie: drie jaar geen straf meer voor bezit van harddrugs

Genk Genkse dokter die jarenlang drugsver­slaaf­den hielp afkicken overleden: “Het stigma weghalen was haar grootste doel”

“’Drugsverslaafden zijn mensen zoals u en mij!’ Dat probeerde Rita er bij iedereen in te drammen." Als eind jaren tachtig de heroïnegebruikers in Limburg opduiken, staat de zorg qua afkickcentra nog in haar kinderschoenen. Verslaafden duiken de criminaliteit in met vooral in de jaren negentig een golf aan overlast. Achter de schermen rolt de Genkse dokter Rita Verrando met haar collega’s het eerste methadonprogramma uit om er sindsdien een levensmissie van te maken. “Bij de uitvaart delen we nog één vurig betoog in haar naam", vertelt haar man, dokter Leo Berghmans.

