Productie Duitse Tesla-fabriek laat nog weken op zich wachten

Salah Abdeslam tijdens proces over terreuraan­sla­gen Parijs: "Ik heb niemand gedood en niemand verwond”

“Ik wilde vandaag zeggen dat ik niemand heb gedood en niemand heb verwond.” Dat heeft hoofdverdachte Salah Abdeslam woensdag gezegd op het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Hij deed de uitspraak aan het begin van zijn eerste verhoor over de grond van de zaak, vijf maanden na de start van het grote proces in Parijs. De moeder en zus van Abdeslam waren vandaag niet aanwezig, maar schreven een brief aan de rechtbank waarin ze hem omschrijven als liefdevol en respectvol.

19:45