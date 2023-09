Producent haalt extreem pikante One Chip Challenge uit de rekken na overlijden van tiener

Cryptobaas tot 11.000 jaar cel veroor­deeld in Turkije

De oprichter van de cryptobeurs ‘Thodex’ is donderdagavond in Turkije veroordeeld tot maar liefst 11.196 jaar cel, berichten Turkse media. In april 2021 sloeg Faruk Fatih Özer op de vlucht met voor 2 miljard euro aan tegoeden van ruim 400.000 klanten. Twee broers van de CEO kregen gisteren dezelfde straf opgelegd van de rechtbank in Istanboel.