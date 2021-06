Prodemocratische krant Hongkong in acute geldnood na arrestatie hoofdredacteur en uitgever

Voor het eerst in 31 jaar geen grote Tiananmen-herdenking in Hongkong

4 juni In Hongkong heeft voor het eerst sinds 1990 geen grote herdenking plaatsgevonden voor de slachtoffers van het Tiananmenprotest in Peking. Het is vandaag precies 32 jaar geleden dat het Chinese leger studentenprotesten met veel geweld neersloeg. De jaarlijkse wake in het Hongkongse Victoria Park was verboden vanwege de coronapandemie.