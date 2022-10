Prodemocratische demonstrant uit Hongkong krijgt klappen op Chinees consulaat in Manchester

Nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense steden: “Dit is wat ze het beste kunnen: burgers terrorise­ren en doden”

Luchtalarmen schrikken ook vandaag veel burgers wakker in Oekraïne. Rusland heeft in verschillende steden opnieuw aanvallen uitgevoerd. In onder meer de hoofdstad Kiev, Mykolajiv, Kryvy Rih, Dnipro, Zjytomyr en Charkov zijn dinsdagmorgen explosies gemeld door de lokale en landelijke autoriteiten, meldt The Kyiv Independent. De aanvallen zijn onder meer gericht tegen de energie-infrastructuur van de steden.

11:57