Prodemocratie-activisten Hongkong staan terecht voor massabetoging in 2019

Bij de negen beklaagden zijn gerespecteerde figuren uit de beweging die strijdt voor burgerlijke vrijheden in de Britse ex-kolonie. Vaak gaat het om voorvechters van geweldloosheid, die zich al decennia inspannen voor echte vrije verkiezingen. Een van de meest bekende beklaagden is de 82-jarige Martin Lee. Voor de teruggave door Groot-Brittannië koos Peking hem nog om de Hongkongse basiswet te schrijven, de tekst die dienstdoet als een minigrondwet in de semi-autonome regio.



"We zijn er sterk van overtuigd dat we het grondwettelijke recht hebben om te betogen", zei hij aan de Britse nieuwszender BBC World Service voor de start van zijn proces. "Het is ongrondwettelijk dat de politie dat verhindert. Het is erg triest dat mensen voor dergelijke zaken een proces krijgen en in de cel moeten. Maar het gebeurt iedere dag in Hongkong, het is geen nieuws meer. We evolueren van een rechtsstaat naar een situatie waarin de wet er is omwille van repressie."