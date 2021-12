Procureur New York wil Donald Trump in zaak van fiscale fraude horen

In het kader van haar onderzoek naar mogelijke fiscale fraude vanwege het familiaal imperium Trump Organization wil procureur Letitia James van New York de vroegere president Donald Trump laten getuigen, zo heeft de krant Washington Post donderdag bericht.

Op gezag van bronnen dichtbij het dossier preciseert het dagblad dat James de 45ste president van de VS heeft gevraagd op 7 januari in haar kantoor in New York een verklaring te komen afleggen. Desgevraagd door de Washington Post had Fabien Levy als woordvoerster van de procureur niets te zeggen.

Op 1 juli heeft Allen Weisberg, één van de vertrouwelingen van Donald Trump, voor een rechtbank in Manhattan schuldig gepleit aan fiscale fraude. Met name is de man ervan beschuldigd tussen 2005 en 2021 zowat 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) aan voordelen in natura vanwege de Trump Organisation voor de fiscus te hebben weggemoffeld. Hij zou zo hebben vermeden bijna een miljoen dollar federale en lokale belasting te betalen.

Ook is Weisberg ervan beschuldigd, om belastingen te vermijden, te hebben gezegd geen inwoner van de stad New York te zijn. De Trump Organization wordt ervan beschuldigd te hebben geholpen die voordelen weg te moffelen. De vroegere Republikeinse president gewaagde in juli van een politieke "aanklacht".