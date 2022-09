Procureur-generaal van New York klaagt Trump aan voor belastingfraude

Ook de bedrijven van Trump en drie van zijn kinderen worden aangeklaagd: Donald Trump Jr, Ivanka Trump en Eric Trump. Het gaat om een burgerlijke procedure.

De beslissing van procureur-generaal Letitia James volgt op een jarenlang onderzoek naar financiële onregelmatigheden in de ‘Trump Organization’.

Winst

“We dienen een rechtszaak in tegen Donald Trump voor het overtreden van de wet (...) om winst te genereren voor zichzelf, zijn familie en zijn bedrijf”, zei James, een maand nadat de voormalige Republikeinse president door haar kantoor in New York was ondervraagd. Hij beriep zich toen meer dan 400 keer op zijn zwijgrecht.

Volledig scherm Letitia James. © AP

Volgens James hebben Trump en de ‘Trump Organization’ de waarde van onroerend goed verkeerd voorgesteld om gunstige leningen en belastingvoordelen te verkrijgen. Het zou om een bedrag van 250 miljoen dollar gaan (253 miljoen euro). “Met de hulp van zijn kinderen en senior executives van de ‘Trump Organization’, heeft Donald Trump zijn vermogen ten onrechte opgeblazen, met miljarden dollars, om zichzelf onterecht te verrijken en het systeem op te lichten”, zei James in een verklaring.

James verwijst de beschuldigingen van crimineel wangedrag nu door naar de federale openbare aanklagers in Manhattan en de federale belastingdienst IRS. Ze wil dat de beklaagden afstand doen van alle voordelen die ze verkregen hebben uit de fraude, dat Trump en zijn kinderen nooit nog bedrijven kunnen leiden in New York en dat de ‘Trump Organization’ een verbod krijgt om zich nog bezig te houden met onroerendgoedtransacties.

Democraat

‘Bloomberg News’ meldde vóór de verklaring van James al dat nauwe bondgenoten van Trump de aanklacht verwachtten. Ze noemden het “een opportuniteit om fondsen in te zamelen voor James, een Democraat die in november herkozen wil worden”. Trump zelf ontkent alles. Hij heeft James in het verleden al veelvuldig verweten dat haar onderzoek “politiek gemotiveerd” is en dat ze een “racist” is (James is zwart).

Volledig scherm © via REUTERS

De rechtszaak is een van de grootste juridische klappen voor Trump sinds hij uit het Witte Huis vertrok in januari 2021. Sindsdien heeft hij te kampen met aanhoudende juridische problemen. Zo loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hem naar de manier waarop hij met geheime documenten omging en zijn pogingen om de verkiezingsresultaten van 2020 ongedaan te maken in Georgia.

Het onderzoek van James staat ook los van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude tegen de ‘Trump Organization’ door de openbare aanklager van Manhattan, Alvin Bragg. Die zaak komt in oktober voor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het betalen van onwettige voordelen aan werknemers. De voormalige CFO, Allen Weisselberg, heeft schuld bekend en zal tegen het bedrijf getuigen.

Trump zou overwegen om zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap in 2024, maar heeft dat nog niet officieel bekendgemaakt.