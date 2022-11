Procureur-generaal: “Al meer dan 8.300 burgers gedood tijdens oorlog in Oekraïne”

Biden viert tachtigste verjaardag met brunch in familie­kring

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag zijn tachtigste verjaardag gevierd met een brunch in familiekring. Het feestmaal was volgens televisiezender CNN georganiseerd door zijn vrouw Jill. Meer details zijn niet bekend, en er kwam ook geen officiële communicatie over de verjaardag van Biden.

20 november