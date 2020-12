Procureur bij Internationaal Strafhof wil onderzoek naar misdaden sinds 2014 in Oekraïne

Bensouda onderzoekt sinds het uitbreken van het conflict al of er misdaden zijn gepleegd in het conflict tussen Kiev en de rebellen. Vrijdag zei ze “een redelijke basis” heeft “om te geloven dat een breed scala aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid is gepleegd” in het conflict.

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense Krim-schiereiland, waarop ook in het Rusland-gezinde oosten van het land gevechten uitbraken tussen pro-Russische separatisten en de pro-westerse regering.

Historisch

Voordat de aanklager kan overgaan tot een formeel onderzoek, moeten de rechters van het Internationaal Strafhof akkoord gaan. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koebela noemde Bensouda’s verzoek “historisch”. “Internationale rechtspraak is misschien niet snel, maar is zeker onvermijdelijk”, schreef Koebela op Twitter. “Ooit zullen de Russische criminelen terechtstaan.”

Rusland is niet aangesloten bij het Internationaal Strafhof, dat in 2002 werd opgezet om verdachten te vervolgen in verband met misdaden op het grondgebied van de aangesloten lidstaten als die zelf weigeren of niet in staat zijn om vervolging in te stellen.