Proces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma van start gegaan

Ex­treem-link­se Mélenchon wint in Franse overzeese gebieden

Jean-Luc Mélenchon, de Franse presidentskandidaat voor extreem-links, heeft in de eerste ronde zeer goed gescoord in de Franse overzeese gebieden, zoals Guadeloupe, Martinique of Frans-Guyana. Op die plaatsen haalde hij zelfs meer dan de helft, respectievelijk 56,16 procent, 53,10 procent en 50,59 procent van de uitgebrachte stemmen, zo berichten Franse media zondagnacht.

1:05