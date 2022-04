Proces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma opnieuw uitgesteld

Pakistaans parlement benoemt Shehbaz Sharif tot nieuwe premier

De nieuwe premier van Pakistan is bekend. Het parlement heeft de oppositieleider Shehbaz Sharif (70) aangeduid als nieuwe eerste minister. Erg verrassend is dat niet, aangezien Sharif de enige kandidaat was. Eerder vandaag heeft de politieke partij van Imran Khan, de Pakistaanse premier die afgelopen weekend werd afgezet, zich teruggetrokken uit het parlement. Dat maakte de partij zelf bekend. Die beslissing kan de politieke onrust in het land verder aanwakkeren.

14:55