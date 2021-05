Proces tegen vermeende Franse seriemoordenaar gestart

Het proces tegen vermeend seriemoordenaar Nordahl Lelandais is vandaag in de Franse stad Chambéry begonnen. Het is het eerste moordproces tegen hem en hij heeft in deze zaak al bekend onopzettelijk de 24-jarige Arthur Noyer in de Franse Alpen bij Chambéry gedood te hebben.

De belangstelling voor het strafproces is groot, omdat het een gevolg is van de ontvoering van en moord op het 9-jarig meisje Maëlys De Araujo, eind augustus 2017. Zij was bijna een half jaar spoorloos en heel het land was in de ban van de zoektocht naar haar.

Bovendien is de Franse politie na de vondst van de stoffelijke resten van Maëlys en later die van Noyer, tientallen verdwijningen en onopgeloste moorden opnieuw gaan onderzoeken in de veronderstelling dat Lelandais daar ook achter zou zitten. Hij wordt ook beschuldigd van seksuele misdrijven tegen minderjarigen.

Volledig scherm Maëlys De Araujo (9) © rv

Moord

De 38-jarige voormalige hondentrainer van de landmacht werd eind november 2017 gearresteerd als hoofdverdachte in de verdwijning van het meisje. Zij was tijdens een huwelijksfeest in het plaatsje Pont-de-Beauvoisin verdwenen. En er waren sporen die naar de auto van Lelandais leidden. Hij ontkende echter en pas half februari 2018 bekende hij en kon de politie de stoffelijke resten vinden. Het proces over deze misdaad begint later.

De militair Arthur Noyer verdween in april 2017 spoorloos in de nacht na een bezoek aan een discotheek in Chambéry. Er waren nog wat sporen dankzij zijn mobieltje, maar de zaak bleef lang een raadsel. Pas na de arrestatie van Lelandais wegens de moord op het meisje kwam eind 2017 langzaam schot in de zaak. De politie zag dankzij telefoongegevens van Lelandais dat hij mogelijk in de buurt van Noyer kon zijn geweest in de nacht van diens verdwijning. Een schedel die toevallig eerder dat jaar was gevonden door een wandelaar buiten de stad leidde in januari 2018 naar de rest van de stoffelijke resten van Noyer en naar de dader.

Volledig scherm Lelandais bekende dat hij de 24-jarige Arthur Noyer onopzettelijk heeft gedood. © AFP

Lelandais bekende tenslotte eind maart dat jaar de liftende Noyer te hebben meegenomen en zijn dood onopzettelijk tijdens een worsteling veroorzaakt te hebben. Franse media suggereren dat Noyer niet wenste in te gaan op seksuele avances van Lelandais. Elf dagen da de verdwijning van Noyer verdween in de regio ook de achttienjarige scholier Lucas Sandrini. Hij werd een maand later door bergsporters dood aan de voet van een ravijn in de Vercors aangetroffen. Het is een van de vele zaken waar de politie een link met Lelandais voor mogelijk houdt.

Volledig scherm De ouders (Didier rechts, Cecile midden) en de broer (Quintin links) van Arthur tijdens de start van het proces. © AFP