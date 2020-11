Proces tegen verdachten bloedbad Charlie Hebdo opgeschort vanwege corona

Republikei­nen willen stemmen per auto ongeldig verklaren

2:59 Republikeinen in de Amerikaanse staat Texas proberen via de rechter 127.000 stemmen die zijn uitgebracht via zogenaamde drive-through stemlokalen ongeldig te verklaren. Kiezers brachten in Harris County - een gebied waar doorgaans overwegend op de Democraten wordt gestemd - hun stem uit vanuit hun auto als alternatief voor een reguliere stembusgang vanwege de coronapandemie.