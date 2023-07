Proces tegen Trump over geheime documenten start op 20 mei 2024

Gekke beelden maar ook helse chaos: deze ontsnapte dieren gingen leeuwin in Berlijn al voor

De Duitse politie is in Berlijn op zoek naar een loslopende leeuwin die mogelijk ontsnapte uit een dierentuin of circus en heeft ongeveer 60.000 inwoners opgeroepen om binnen te blijven. De leeuwin is echter niet het eerste loslopende dier dat voor heel wat chaos zorgt. Een zwarte panter op de daken van een Franse gemeente of een zebra op wandel in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Deze dieren gingen de Berlijnse leeuwin al voor.