Proces tegen Trump na beschuldiging van verkrachting start morgen

In New York start dinsdag een burgerlijk proces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Schrijfster E. Jean Carroll beschuldigt hem ervan haar in de jaren negentig te hebben verkracht. Trump ontkent de aantijgingen.

Het proces start met de jurysamenstelling. Er zullen twaalf juryleden geselecteerd worden. Het proces zal naar verwachting een week duren.

Carroll beschuldigde Trump in 2019 van een verkrachting een 25-tal jaar eerder. Dat gebeurde volgens haar in een pashokje in het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Ze beweerde dat de zakenman haar herkende en om hulp vroeg bij het kiezen van een cadeau voor een niet nader genoemde vrouw. Ze vond het eerst "charmant" dat hij haar advies wilde.

Toen leidde hij haar echter naar de lingerieafdeling. "Hij nam een doorschijnende bodysuit en zei dat ik hem moest gaan passen", verklaarde ze eerder aan de National Public Radio. "Toen kwam ik in de problemen want we gingen in een pashokje en hij sloot de deur en dat was dat." Hij zou haar met geweld hebben verkracht totdat ze erin slaagde zich los te wrikken, hem van haar af te duwen en de winkel uit te vluchten, klinkt het in de aanklacht.

“Ze is mijn type niet”

Ze vertelde onmiddellijk aan twee vriendinnen wat er gebeurd was en zij bevestigen dat. Ze deed echter geen aangifte bij de politie omdat ze "in shock was en mezelf niet wilde zien als slachtoffer van verkrachting". Een van de twee vriendinnen raadde bovendien aan om te zwijgen omdat Trump zeer machtig was.

Toen Trump verkozen werd als president en na de beschuldigingen tegen producer Harvey Weinstein, die leidde tot de #MeToo-beweging, besloot Carroll om wel naar buiten te treden met haar verhaal. Trump reageerde door onder meer te zeggen: "Ze is mijn type niet". Hij zei verder uit dat hij haar nooit had ontmoet. "Ze probeerde alleen haar nieuwe boek te verkopen en had al andere mannen van soortgelijke dingen beschuldigd", zo zei Trump. Hij voelt zich gesterkt door het feit dat Carroll de exacte datum van het incident niet meer weet.

Smaad en aanranding

Carroll klaagde de voormalige president vervolgens aan wegens smaad omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd. Een nieuwe wet in New York maakte het onlangs mogelijk de aanklacht van aanranding toe te voegen. Strafrechtelijk zijn de beschuldigingen verjaard.

Of de 76-jarige Trump het proces zal bijwonen, is twijfelachtig. Volgens zijn advocaat Joseph Tacopina wil hij wel naar New York komen, maar wil hij de stad de enorme logistieke last van zijn komst besparen. Carroll zal wel getuigen, net als de twee vriendinnen die haar verhaal bevestigen dat ze meteen hun advies vroeg.