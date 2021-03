Proces tegen onderwereldfiguur ‘Rico de Chileen’ gestart in Nederland

Ridouan Taghi

R. zou een driemanschap hebben gevormd met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. Met hen zou R. de moordorganisatie hebben geleid. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat. ‘Noffel’ is inmiddels veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van een liquidatie in Almere.

Besmet met coronavirus

R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught. In februari raakte hij daar besmet met corona. Op vragen van de rechtbank zei hij dat hij goeddeels was hersteld, maar wel last heeft van kortademigheid en zijn smaak- en reukvermogen nog niet terugheeft.