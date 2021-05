Proces tegen Navalny's organisaties uitgesteld tot 9 juni

Vroeger neonazis­tisch Grieks Europarle­ments­lid aan Athene overgele­verd

15 mei Het vroegere neonazistisch Europarlementslid Ioannis Lagos is door België aan Athene en de Griekse autoriteiten overgeleverd in het kader van een internationaal aanhoudingsbevel, zo is bij de luchthavenpolitie vernomen. Het vroegere kaderlid van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad is in Griekenland tot meer dan dertien jaar cel veroordeeld.