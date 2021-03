Proces tegen Ikea France gaat van start, mogelijk boetes van meer dan drie miljoen euro

Er hangt de dochteronderneming van Ikea een boete van maximaal 3,75 miljoen euro boven het hoofd. De overige verdachten riskeren celstraffen tot tien jaar. De zaak kwam begin 2012 aan het licht in Canard Enchaîné. Volgens het satirische weekblad zette het management van het bedrijf een gestructureerd systeem op voor het monitoren van bepaalde werknemers, het ging dan vooral om werknemers met vakbondsactiviteiten, en klanten die in geschil lagen met het bedrijf.

“Organisatorische zwakheden”

Bedoeling was zoveel mogelijk informatie verzamelen over hun strafblad of de staat van hun bankrekening. Daarvoor zou het bedrijf een "contract" hebben ondertekend met politieagenten die toegang hebben tot het "STIC"-systeem, een politiedatabank met gegevens over daders en slachtoffers van misdrijven, zodat ze tegen betaling vertrouwelijke gegevens konden doorgeven.