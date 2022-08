Proces tegen financier van de Rwandese genocide gaat eind september van start

"Geldschie­ter" van Rwandese genocide opgepakt nabij Parijs

Félicien Kabuga (84), een belangrijke verdachte van de Rwandese genocide die sinds 1994 voortvluchtig was, is opgepakt in de buurt van Parijs. Dat heeft het parket-generaal bekendgemaakt. De man woonde met een valse identiteit in Asnières-sur-Seine, ten noorden van de Franse hoofdstad.

16 mei