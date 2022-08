Proces rond moord Peter R. de Vries moet mogelijk worden overgedaan

De voorzitter vertelde tijdens een nieuwe voorbereidende zitting dat de rechter in kwestie al langer emigratieplannen had. Hij zou na de uitspraak in de moordzaak vertrekken, maar omdat op het laatste moment nieuwe informatie binnenkwam, werd de uitspraak op 14 juli uitgesteld en de zaak heropend.

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Kort na de aanval konden de verdachten, Delano G. en Kamil E., aangehouden worden. De moord veroorzaakte een schokgolf door heel Nederland.

Herbekijk: Nieuwe ontwikkelingen onderzoek moord Peter R. de Vries

Nieuwe getuige

Nadat al een levenslange celstraf tegen de verdachten was geëist, kwam het openbaar ministerie met een nieuwe getuige die meer informatie had over de vermoedelijke opdrachtgever voor de moord. Ook werden drie mannen opgepakt, die in oktober voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen. Er werd bovendien meteen aangenomen dat ook de topcrimineel Ridouan Taghi tot die groep behoort. Tegen hem is ondertussen levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo, waarin Nabil B. kroongetuige is. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De rol als vertrouwenspersoon en adviseur van B. lijkt de Vries fataal te zijn geworden.