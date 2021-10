Proces rond moord op Peter R. de Vries start vandaag: had aanslag voorkomen kunnen worden door tip over achtervolger?

Zat Nederlan­der onterecht in de cel voor moord? Na jarenlang zwijgen wordt naam van Belg geroepen in rechtszaal: “Dit kan je niet verzinnen”

17 oktober Onverwachte wending in een moordzaak in Nederland: tijdens de rechtszaak in hoger beroep rond de moord op Sven Prins (30), werd plots een naam geroepen van een mogelijk nieuwe verdachte. Het zou gaan om een man uit België. Dat meldt 1Limburg. Het Nederlandse gerecht bekijkt of de man iets te maken had met de fatale schietpartij in 2015. Drie mannen werden al veroordeeld voor de moord - één van hen mogelijk onterecht, zo blijkt nu. “Dit is zo’n bijzondere samenloop van omstandigheden. Dat is gewoon filmmateriaal.”