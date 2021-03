Proces rond dood George Floyd na dag uitstel begonnen

Amerikaan­se politie doodt om de vijf dagen een ongewapen­de burger

3 september In de Verenigde Staten zijn er al 23 ongewapende burgers gestorven door politiegeweld sinds de brutale dood van George Floyd in mei van dit jaar. Alles samen bracht de politie in die periode 283 mensen om. Dat zijn er bijna drie per dag en om de vijf dagen was daar dus ook een ongewapende burger bij. Zoals Hannah Fizer (25), die alleen maar op een snelheidsovertreding was betrapt.