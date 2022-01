Proces in beroep tegen held van "Hotel Rwanda" wordt zonder de hoofdverdachte voortgezet

Het proces in beroep tegen de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, een voormalige hoteluitbater die de inspiratie vormde voor de film "Hotel Rwanda", zal zonder de hoofdverdachte worden voortgezet. Dat heeft de rechtbank in Kigali meegedeeld.

Paul Rusesabagina, een fervente tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame, had maandag geweigerd op te dagen bij de start van zijn proces in beroep.

Ondanks zijn afwezigheid zal het proces op donderdag 20 januari worden hervat, zo verklaarde rechter François Régis Rukundakuvuga dinsdag. Rusesabagina "is in kennis gesteld van de zittingen in beroep, die hem overeenkomstig de wet werden meegedeeld", zegt de magistraat.

Terrorisme

Rusesabagina was in september door een rechtbank tot 25 jaar cel veroordeeld wegens terrorisme. Maar het parket is in beroep gegaan, omdat het een zwaardere straf wil.

De 67-jarige Rusesabagina was schuldig bevonden omdat hij "stichtend lid" zou zijn geweest van de rebellengroep Nationaal Bevrijdingsfront (FNL), die in 2018 en 2019 moordende aanslagen heeft gepleegd. Hij heeft dat steeds ontkend. Bekend is wel dat hij betrokken was bij de oprichting van oppositiepartij MRCD, waarvan de FLN als de gewapende arm geldt.

De familie van Rusesabagina had eerder al laten weten dat de verdachte "niet zal deelnemen aan het in scène gezette proces in beroep van een politieke gevangene".