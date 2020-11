Proces Charlie Hebdo opnieuw voor zeker een week opgeschort

Vrijgela­ten omdat hij niet meer gevaarlijk was: jaar later maakt Weense terrorist vier dodelijke slachtof­fers

4 november Het was de laatste keer in lange tijd dat de Oostenrijkers konden genieten van een avondje uit. De cafés en restaurants sloten dinsdag de deuren door de coronacrisis. Het was een milde, gezellige maandagavond in Wenen, de terrassen zaten vol. En dat was waar een twintiger gewapend met een machete, een pistool en een machinegeweer op gehoopt had. Zijn doel: zo veel mogelijk slachtoffers maken.