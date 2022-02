Proces aanslagen Parijs opnieuw verdaagd door coronabesmettingen

Omar bin Laden, zoon van Osama, leeft als kunstschil­der in Frankrijk: “Ik zou m’n vader nooit verraden hebben”

Hoe leef je met de gedachte dat je vader een massamoordenaar was? Omar bin Laden (40) werd manisch-depressief en vecht tegen een bipolaire stoornis. Hij worstelt nog steeds met zijn vreselijke jeugd, vertelt hij in een interview. Geslagen worden was dagelijkse kost, en een huisdier houden onmogelijk: die stierven tijdens ‘gruwelijke experimenten met gifgas’. Toch heeft hij rust gevonden, in Frankrijk nota bene. Daar leeft hij nu als kunstschilder. “Ik wil ambassadeur van de vrede worden.”

19 december