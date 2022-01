Proces aanslagen Parijs hervat met ondervraging van ‘man met het hoedje’: “Alle moslims hebben de taak om de jihad te doen”

Wereldpri­meur: chirurgen plaatsen varkens­hart bij patiënt

Voor het eerst is een varkenshart bij een mens getransplanteerd. Dat is een primeur in de medische wereld, zo bericht ‘The New York Times’. Amerikaanse artsen van de University of Maryland School voerden vrijdag de acht uur durende operatie uit in Baltimore in de Verenigde Staten.

12:01