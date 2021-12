Problemen wereldwijd reisverkeer houden ook na kerstdagen aan

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



De afgelopen dagen waren al zo'n 8.300 andere vluchten geschrapt in een van de drukste periodes van het jaar. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat personeelstekorten zijn ontstaan nu de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd snel om zich heen grijpt. Medewerkers raken besmet of zitten in quarantaine.



De geannuleerde vluchten vormen een klein deel van het totale aantal wereldwijde vliegreizen per dag, maar komen wel op een lastig moment. Veel mensen gaan aan het eind van het jaar op reis om vrienden en familie op te zoeken.