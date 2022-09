Problemen mogelijk op Franse elektriciteitsnet tijdens winter, “maar geen black-outs”

“We staan in Frankrijk en in Europa voor een uitzonderlijke situatie”, zo zei RTE-voorzitter Xavier Piechaczyk bij de voorstelling van de winterprognoses. Hij verzekerde wel dat er geen risico is op een black-out, of “het volledige verlies van de controle over het elektriciteitssysteem”.

Stroomverbruik verminderen

Piechaczyk voegde toe dat stroomonderbrekingen niet uitgesloten zijn, maar hij verwacht dat die vermeden kunnen worden door het stroomverbruik in het land te verminderen. In de meeste gevallen zou een daling van het verbruik met 1 tot 5 procent volstaan, “in de meeste extreme meteorologische omstandigheden kan tot 15 procent nodig zijn”.

“Alleen met soberheid en Europese solidariteit kunnen we stroomonderbrekingen en rantsoeneringen vermijden in het geval van de meeste pessimistische scenario’s, zoals een bijzonder koude winter in combinatie met bevoorradingsmoeilijkheden”, zei de Franse eerste minister Elisabeth Borne woensdag. “Maar in de meest waarschijnlijke scenario’s en indien iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de nodige soberheid in acht neemt, zullen er geen stroomonderbrekingen zijn.”

‘s Middags en ‘s avonds

De voornaamste risicomomenten zijn tussen 8 en 13 uur en tussen 18 en 20 uur. Frankrijk heeft een systeem ontwikkeld waarbij particulieren en bedrijven zich vrijwillig kunnen aanmelden om hun verbruik te verminderen indien er spanningen zijn op het net. Ze worden daarvan per sms verwittigd. Dat systeem zal volgens de RTE-voorzitter komende winter waarschijnlijk maar een paar keer geactiveerd moeten worden.

De uitzonderlijke situatie in Europa heeft te maken met het wegvallen van de levering van Russisch gas. In Frankrijk liggen momenteel bovendien 26 van de 56 kernreactoren uit wegens onderhoud of corrosieproblemen. De Franse elektriciteitsproducent Electricité de France (EDF) bevestigde woensdag dat het de bedoeling is dat ze allemaal in de loop van de winter heropstarten, met al een tiental tegen eind oktober.

Energieprijzen stijgen in 2023 in Frankrijk niet meer dan 15 procent

De prijzen voor het gas- en elektriciteitsverbruik van de Franse gezinnen zullen volgend jaar toenemen met niet meer dan 15 procent. Dat heeft premier Elisabeth Borne woensdag aangekondigd. Ze liet ook weten dar er “uitzonderlijke energiecheques komen voor de meest kwetsbare gezinnen”.

De prijsstijgingen voor gas worden in januari beperkt tot 15 procent, en in februari volgt een gelijkaardige beperking voor de elektriciteitsprijzen. Die beperking zal gelden voor gezinnen, mede-eigendommen, sociale woningen, kleine ondernemingen en de kleinste gemeentes. Daarnaast komt er dus ook een energiecheque van 100 of 200 euro die tegen eind dit jaar gestort zal worden. Twaalf miljoen van de 29 miljoen Franse gezinnen zullen zo’n cheque ontvangen.

De beperking op de energieprijzen zal de Franse staat 16 miljard euro kosten, zei minister van Economie Bruno Le Maire.

“Al heel vroeg hebben we sterke maatregelen genomen om de Fransen te beschermen”, zei Borne. “Maar iedereen weet het, en we moeten er eerlijk over zijn: deze maatregelen vormen een kost voor de begroting. Deze aanpassing zullen de factuur met 25 euro doen stijgen voor gezinnen die op gas verwarmen, tegen 200 per maand extra zonder dit tariefschild. Voor wie op elektriciteit verwarmt komt dat neer op een stijging met 20 euro per maand, tegenover 180 euro zonder tariefschild.”

Voor dit jaar beperkte de Franse regering de stijging van de elektriciteitsprijzen al tot 4 procent, terwijl de gasprijzen bevroren werden op het niveau van oktober 2021.

Over een maand start ook een communicatiecampagne die de Fransen moet aanzetten om energie te sparen.

